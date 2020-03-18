منظمو فلاشينج ميدوز يدرسون تأجيل البطولة بسبب فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

أكد منظمو بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) للتنس رابع بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم أنهم يدرسون تأجيل فعاليات البطولة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.



وكان منظمو بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم قرروا بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء تأجيل فعاليات نسخة هذا العام إلى أيلول/سبتمبر المقبل لنفس السبب.

وذكر منظمو البطولة : "إنها أوقات غير مسبوقة. ورغم هذا ، ندرس ونقيم كل خياراتنا بما فيها تأجيل البطولة لموعد لاحق".

ومن المقرر إقامة فعاليات نسخة هذا العام من فلاشينج ميدوز خلال الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 13 أيلول/سبتمبر المقبلين.

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وفي المقابل ، قرر منظمو رولان جاروس أمس نقل البطولة من موعدها المقرر من 24 أيار/مايو حتى السابع من حزيران/يونيو المقبلين إلى الفترة من 20 أيلول/سبتمبر حتى الرابع من تشرين أول/ أكتوبر المقبلين ما يعني أن موعدها الجديد سيكون بعد أسبوع واحد من الموعد المقرر لانتهاء فلاشينج ميدوز.

ويتعارض الموعد الجديد لرولان جاروس مع عدد من البطولات والفعاليات التي تنظمها الرابطتان العالميتان لمحترفي ومحترفات التنس.

كما يتضارب الموعد الجديد مع بطولة كأس لافر التي تقام في بوسطن ويشارك في تنظيمها نجم التنس السويسري روجيه فيدرر والمقرر لها الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكر منظمو بطولة كأس لافر إن نسخة العام الحالي ستقام في الوقت المحدد لها سلفا.

وفاجأ قرار رولان جاروس بعض محترفي ومحترفات اللعبة وكذلك بعض اتحادات التنس كما ظهرت بعض الانتقادات للقرار.

وفي المقابل ، أوضح منظمو فلاشينج ميدوز أنهم سيشركون المسؤولين عن باقي بطولات "جراند سلام" الأخرى وكذلك مسؤولي رابطتي التنس للمحترفين والمحترقات في اتخاذ القرار.