شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالك نادي يوفنتوس يتبرع بعشرة ملايين يورو لجهود مكافحة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 تبرع أندريا أنييلي مالك نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم بعشرة ملايين يورو نيابة عن عائلته للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا "المستجد" ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية.

وذكرت عائلة أنييلي في بيان لها : "عائلة أنييلي تبرعت بعشرة ملايين يورو لصالح هيئة الحماية المدنية المسؤولة عن إدارة هذه الأزمة (مكافحة تفشي فيروس كورونا)". وتمتلك عائلة أنييلي شركات عدة مثل "فيات كرايسلر" و"فيراري" .

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