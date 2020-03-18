شكرا لقرائتكم جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه توجه رسالة للمصريين لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية، إنها تقضى الوقت خلال فترة تعليق النشاط بسبب إنتشار فيروس كورونا بالجلوس مع عائلتها فى المنزل وقضاء الوقت معهم فى جو أسرى ، موضحة انها تواظب على غسل يديها باستمرار وإستخدام المطهرات لتجنب فيروس كورونا ، وطالبت بطلة العالم في الكاراتيه الجميع بالتعاون وتنفيذ التعليمات من أجل مواجهة وتحدي فيروس كورونا وحفاظاً على صحتنا جميعاً.

Advertisements

كانت جيانا فاروق ، لاعبة منتخب الكاراتيه توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3. واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات و الألقاب ،وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية في البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

بدأت اللاعبة رحلتها مع الكاراتيه بالصدفة في عمر 6 سنوات، حيث كانت تتدرب في السباحة ثم قررت تركها والالتحاق بالكاراتيه. وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.