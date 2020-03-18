شكرا لقرائتكم الخطيب يعقد اجتماعا مع سيد عبد الحفيظ لبحث ملف تجديد رباعي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ خلال الساعات الماضية من أجل استعراض عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة منها ملف التجديد لرباعي الفريق شريف إكرامي ، ووليد سليمان أحمد فتحي وحسام عاشور.

كما بحث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع عبد الحفيظ خطة الفريق للمرحلة المقبلة بعد تجميد النشاط الرياضي على خلفية أنتشار فيروس "كورونا" بجانب عدة أمور أخرى خاصة بفريق الكرة.

من ناحية أخرى ، عرض مسئولو الأهلي على نظرائهم في وزارة الشباب والرياضة إقامة معسكر للفريق في مدينة شرم الشيخ خلال المرحلة المقبلة، لتجهيز اللاعبين والحفاظ على لياقتهم البدنية بعد توقف بطولة الدوري العام وجميع المسابقات الرياضية، بالإضافة لمنع المباريات الودية، وذلك ضمن الخطة الاحترازية الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وطلب فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بإيجاد آليه لاستمرار خوض اللاعبين للتدريبات، مؤكدًا أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، وسيؤثر على نتائج الفريق المحلية والأفريقية سلبيًا حال استئناف النشاط في أي وقت.

ويُناقش مسئولو الأهلي حاليًا مقترح إقامة معسكر في مدينة شرم الشيخ لمدة 10 أيام بعد الكشف على جميع اللاعبين قبل التوجه للمعسكر، في الوقت الذي جاء اختيار مدينة شرم الشيخ لكونها لم يظهر بها أي حالات لفيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

وطلب فايلر تأجيل سفر جميع اللاعبين الأجانب لبلادهم لحين اتخاذ قرار سمي ونهائي في ملف الاستعداد للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي رفض فايلر نفسه التوجه لسويسرا والحصول على إجازة خلال فترة توقف الدوري.