شكرا لقرائتكم الزمالك يهنئ نجمه التونسي فرجاني ساسي بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل الدولى التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادى الزمالك اليوم الأربعاء بعيد ميلاده رقم 28 حيث إنه من مواليد 18 مارس 1992 فى ولاية أريانة التى تقع شمال غربى العاصمة تونس وأكبر مدنها.

وحرص نادى الزمالك، على تقديم التهئنة لنجمه الدولى التونسى فرجانى ساسى، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، الذى يوافق اليوم 18 مارس، حيث نشرت الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء، عبر فيسبوك، صورة لساسى، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سَعيد للاعبنا الدولى التونسى فرجانى ساسى، كل عام وأنت بخَير".

وتوج ساسي مؤخرا مع نادى الزمالك ببطولتى السوبر الافريقي والسوبر المصري الشهر الماضي على حساب الترجي التونسي والاهلى المصري في قطر والامارات تواليا .

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في الوقت الذي تسعي فيه إدارة نادى الزمالك على تجديد عقد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.

وتلقى ساسى عروض خليجية شفوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا إنه فضل الاستمرار فى الزمالك ، بعدما مواصلة اللاعب لتأكيداته إلى رئيس الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق إلا بموافقته، شدد مرتضى منصور، على أنه لن يقبل برحيل أى لاعب يُعد إضافة لصفوف الأبيض وهو الأمر الذى يجعل التجديد للاعب التونسى من أبرز أولويات إدارة الكرة فى الفترة الجارية.

وسافر الدولى التونسى فرجانى ساسى، إلى تونس خلال فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا" وأخطر ساسى جهاز الزمالك بأنه سيعود بداية الأسبوع المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.