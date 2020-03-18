شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يطير لتونس لتلقي العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طار التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي إلى بلاده لقضاء الإجازة التي حصل عليها هناك للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تصيب بها خلال مباراة الجونة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، حيث قال طبيب الدراويش إن اللاعب يحتاج لفترة من 3 أسابيع لشهر للتعافي من الإصابة.

شارك التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى فى دعم بلاده لمواجهة فيروس كورونا الخطير الذى أصبح وباء عالمى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية.

أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم، بشكل رسمى تأجيل جميع مباريات كرة القدم لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

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منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبيه إجازة إضافية لمدة ثلاثة أيام أخرى بعدما تم إخبارهم في البداية بأسبوع إجازة عقب العودة من المغرب لتصبح الإجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئى.. يأتى ذلك فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

كان الإسماعيلي سيخوض لقاء مرتقب أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب أنتشار فيروس كورونا. تجاوب النادي الإسماعيلي مع الحملة العالمية لمحاربة فيروس كورونا، حيث نشرت الصفحة الرسمية للدراويش عبر تويتر النصائح الصادرة من الصحة العالمية للتغلب على الفيروس القاتل، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصي بوضع كبار السن وذوي الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة في حين تتم رعاية الحالات الحرجة في المستشفيات.

ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدوري حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ، كما ودع الاسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".