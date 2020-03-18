شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ساحر الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك ومنتخب تونس بعيد ميلاده رقم 28، حيث ولد الساحر التونسى فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية.

فرجانى ساسى الذى انتقل إلى نادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية منذ موسمين ليصبح فارس ميت عقبة الأول، يخطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، ويصبح "معلم النص"، الذى لا غنى للفريق عن خدماته فى أى مباراة، وتوج فرجانى ساسى مع الزمالك بخمسة ألقاب فى موسمين هى لقب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر، والسوبر المصرى السعودى، والسوبر الأفريقى، والسوبر المحلى.

وقرر الدولى التونسى فرجانى ساسى، السفر إلى تونس خلال فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا" وأخطر ساسى جهاز الزمالك بأنه سيعود بداية الأسبوع المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.