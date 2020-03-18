شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجمات تألقن فى الرياضات الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية تألق العديد من نجمات الألعاب المختلفة فى الألعاب الفردية البعيدة عن كرة القدم والرياضات الجماعية والتى تبرز نجومها بشكل أكبر، واستطاعت أكثر من لاعبة فى اللعبات الفردية فى تقديم أفضل العروض لتلمع أسماؤهن على صعيد الوسط الرياضى.

ومن أبرز هؤلاء النجمات فريدة عثمان نجمة السباحة وميار شريف بطلة التنس وهداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو فى أولمبياد ريو دى جانيرو وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه ولينا عرابى نجمة السلاح وعفاف الهدهد لاعبة الرماية.

كما تضم الرياضات الفردية أيضًا نجمات قوية ومن بينهن دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة وهادية حسنى لاعبة الريشة الطائرة، حيث نجح هؤلاء النجمات فى تجقيق العديد من الميداليات لمصر على الصعيد الدولى أو الأفريقى أو المحلى.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لهؤلاء النجمات فى الصور التالية:

فريدة عثمان

هداية ملاك

هادية حسنى

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جيانا فاروق

دينا مشرف

عفاف الهدهد

ميار شريف

لينا عرابى