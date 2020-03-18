شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تطهير وتعقيم فى المقاولون بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى المقاولون العرب عملية تطهير وتعقيم واسعة وشاملة لمنشآت قلعة ذئاب الجبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذها النادى، للحد من انتشار فيروس كورونا العالمى، وذلك فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر لنفس السبب بقرار من رئاسة الوزراء.

من جانبه قرر الجهاز الفنى للمقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، مد إجازة اللاعبين حتى يوم 20 مارس الجارى، فى ظل عدم انتظام الأوضاع بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا العالمى.

وكان من المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الخميس بعد الراحة التى حصلوا عليها، منذ قرار رئاسة الوزراء بإيقاف النشاط الرياضى مؤقتا ولمدة 14 يومًا، السبت الماضى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

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يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.



المقاولون



تطهير الصالة المغطاة في المقاولون



عمليات التطهير



عملية التطهير في المقاولون