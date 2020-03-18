شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يطالب اتحاد الكرة بالرد على شكواه قبل اللجوء لـ فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جهاد جريشة الحكم الدولى اتحاد الكرة بالرد على شكواه ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، بعد وضعه في المركز الثالث في القائمة الدولية وهو ما يؤثر سلبًا على اختياره للتحكيم في مونديال 2022.

ويرغب جهاد جريشة في الحصول على رد رسمي من اتحاد الكرة، حتى يكون من حقه اللجوء إلى الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم "كاف" و"فيفا"، للتصعيد بعد إنهاء الإجراءات القانونية محليًا.. ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولي اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى فيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

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وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .