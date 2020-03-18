شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض على وزارة الرياضة إقامة معسكر للفريق في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو الأهلي على نظرائهم في وزارة الشباب والرياضة إقامة معسكر للفريق في مدينة شرم الشيخ خلال المرحلة المقبلة، لتجهيز اللاعبين والحفاظ على لياقتهم البدنية بعد توقف بطولة الدوري العام وجميع المسابقات الرياضية، بالإضافة لمنع المباريات الودية، وذلك ضمن الخطة الاحترازية الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطلب فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بإيجاد آليه لاستمرار خوض اللاعبين للتدريبات، مؤكدًا أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، وسيؤثر على نتائج الفريق المحلية والأفريقية سلبيًا حال استئناف النشاط في أي وقت.

ويُناقش مسئولو الأهلي حاليًا مقترح إقامة معسكر في مدينة شرم الشيخ لمدة 10 أيام بعد الكشف على جميع اللاعبين قبل التوجه للمعسكر، في الوقت الذي جاء اختيار مدينة شرم الشيخ لكونها لم يظهر بها أي حالات لفيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

وطلب فايلر تأجيل سفر جميع اللاعبين الأجانب لبلادهم لحين اتخاذ قرار سمي ونهائي في ملف الاستعداد للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي رفض فايلر نفسه التوجه لسويسرا والحصول على إجازة خلال فترة توقف الدوري.