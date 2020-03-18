خالد لطيف: أجيري أكبر أخطاء اتحاد الكرة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري كمدير فني لمنتخب مصر كان أكبر خطأ لمجلس الجبلاية السابق.

وأشار لطيف في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه إذا سمحت اللوائح الجديدة لاتحاد الكرة بترشحه في الانتخابات المقبلة فإنه سيتواجد بها.

وقال عضو الجبلاية السابق: "التعاقد مع أجيري كان أكبر خطأ لنا من وجهة نظري، فهو ليس صاحب الطموح أو الشخصية المرنة التي تقود منتخب مصر".

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وأكمل: "ظروف اختياره ونتائجه لم تكن جيدة، نحن من يتحمل خروج مصر من كأس أمم أفريقيا الأخيرة وهو يتحملها أيضًا".

وأضاف: "كنت أتمنى التعاقد مع مدرب آخر تمامًا، ولكن المبالغ المالية التي طلبها مرشحين آخرين لتولي المهمة كان أكبر من قدرتنا".

وأوضح: "لم يكن لدي معلومة عن السلفة التي حصل عليها أجيري ولم تسدد، ولكن أحمد مجاهد أبلغني بتواجدها وأنه تم خصمها من راتبه على أكثر من شهر، وأنا أثق في حديثه تمامًا".

واختتم: "إذا سمحت اللوائح بترشحي في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة سأتواجد، ولكن لا أعلم حتى الآن خاصة أنني تواجدت في دورتين سابقتين، ويشرفني أن أكون مع هاني أبو ريدة في نفس القائمة".