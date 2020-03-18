مدرب أسوان: الرؤية حول استكمال الدوري "ضبابية".. ونحن أكثر الأندية تضررًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، أنه لا يتمنى أن يتم إلغاء الدوري المصري في موسمه الحالي والذي تقرر توقفه لمدة أسبوعين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وأشار عبد العاطي في تصريحات لقناة صدى البلد، إلى أنه لا يتوقف استمرار الدوري رغم أمنيته، لافتًا إلى أن الرؤية حول استكمال النشاط ضبابية في كل دول العالم.

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وقال مدرب أسوان: "توقف الدوري قرار صادم، لكننا نفكر كشعب وللإنسانية وليس كفريق كرة قدم، الأمر به تعطيل لأعمالنا ولكن في النهاية علينا أن نمتثل للقرار خاصة لأنه يتعلق بأرواح مواطنين".

وأكمل: "نحن من أكثر الفرق المتضررة من التوقف، أسوان كان في حالة صعود رائعة واللاعبين أصبحوا في أفضل حال، كنا نريد الوصول لمنطقة الأمان في ترتيب الدوري والأمور كانت تسير نحو ذلك".

واختتم: "أتمنى ألا يتطور التوقف إلى إلغاء للدوري، لدي قلق تجاه الأمر ولا أحد يعرف شيء عما هو قادم، نشاهد لاعبين يصابون في دوريات أخرى رغم الوعي والثقافة التي يمتلكونها، ولذلك لا أتوقع أن يستمر الدوري بعد التوقف الحالي".