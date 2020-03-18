أسامة نبيه: أزمتي مع حسام غالي انتهت الأسابيع الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق، أن لقاءه مع حسام غالي قائد الأهلي السابق خلال الأسابيع القليلة الماضية أنهى الأزمة التي حدثت بينهما من قبل.

وأشار نبيه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه كان يرى أن حسام غالي هو الأقدر على اللعب بدلًا من عبد الله السعيد في مركز صناعة اللعب بمنتخب مصر.

وكانت أزمة قد نشبت بين نبيه وغالي في أحد معسكرات منتخب مصر أثناء تولي هيكتور كوبر الإدارة الفنية لمنتخب مصر، مما ترتب عليها استبعاد قائد الأهلي وقتها من الفريق بشكل كامل.

وقال مدرب مصر السابق: "أكبر مشكلة واجهتني في منتخب مصر كانت أزمة حسام غالي، وللعلم تقابلنا بالصدفة يوم مباراة كأس السوبر المصري وكان لقائنا يومها بالأحضان".

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وأكمل: "كانت هذه هي المرة الأولى التي التقينا خلالها بعد المشكلة، لا أحد يعرف ما حدث بيننا أكثر مني ومنه، وكان موقفه في لقائنا رائع وكنت سعيد جدًا به".

وأضاف: "حسام غالي كان بإمكانه اللعب بدلًا من عبد الله السعيد وكان لديه الإمكانيات الفنية التي تؤهله لذلك، وكنت سأبلغ هيكتور كوبر بذلك".

وأوضح: "غالي من أوائل من انضموا لمنتخب مصر حتى حدثت المشكلة، وكان لديه فرصة كبيرة وعظيمة معنا".

وأردف: "عقدنا جلسة لحل المشكلة في تواجد محمود طاهر رئيس الأهلي وقتها وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وهما قامات كبيرة، لكن غالي لم يأت".

واختتم: "أبلغت محمود طاهر أننا لا نريد أن نغلق الباب أمام غالي تمامًا ولكنني فعلت مع عليّ بتواجدي هنا وهو لم يأت، ولكن للأمانة فالأمور الفنية الخاصة باللاعب والنادي الأهلي لم تكن على ما يرام وقتها أيضًا".