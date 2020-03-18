رياضة | أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "قطعت شوطًا كبيرًا في الانتخابات الماضية في مواجهة مرتضى منصور ، رغم أنني لم أعقد أي مؤتمرات أو ندوات انتخابية.

وعن اتهامه بالسحر من مرتضي منصور لتعطيل مسيرة الفريق قال: لا أنظر لهذه الأقاويل لو هناك بالفعل سحر لفزت برئاسة النادي في 2017.

واضاف: سافرت إلى قطر لدعم الزمالك في لقاء الترجي التونسي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وكارتيرون مدرب الزمالك يقدم مستويات جيدة مع الفريق