رياضة | أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يجهز أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق مفاجأة بشأن ترشحه من جديد لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.
وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "قطعت شوطًا كبيرًا في الانتخابات الماضية في مواجهة مرتضى منصور ، رغم أنني لم أعقد أي مؤتمرات أو ندوات انتخابية.
وعن اتهامه بالسحر من مرتضي منصور لتعطيل مسيرة الفريق قال: لا أنظر لهذه الأقاويل لو هناك بالفعل سحر لفزت برئاسة النادي في 2017.
واضاف: سافرت إلى قطر لدعم الزمالك في لقاء الترجي التونسي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وكارتيرون مدرب الزمالك يقدم مستويات جيدة مع الفريق