رياضة | تحديد موعد جديد لاستئناف الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد جديد لاستئناف الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة عن موعد جديد لعودة بطولة الدوري المصري بعد فترة التوقف.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قراراً بتعليق مسابقة الدوري المصري كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الشوربجي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: بطولة الدوري لن تعود قبل شهر مايو المقبل، والبطولة ستنتهي في أغسطس.

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وعن استئناف الاهلي الزمالك ضد عقوبات السوبر المصري قال: هناك اجتماع للجنة التظلمات في الايام القليلة المقبلة لحسم مصير العقوبات وستكون وفقاً للائحة.