رياضة | عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح في حكم المؤكد اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بتأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بسبب استمرار ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مسئولي الاتحاد الإفريقي يدرسون الإعلان رسميا عن تأجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

و تلعب مباريات دور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا،في شهر مايو المقبل، بمشاركة الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب.

بينما يتانفس بيراميدز في دور نصف نهائي الكونفدرالية، ومن المقرر أن يلتقي مع حوريا الغيني، والنصف نهائي الآخر سيجمع بين نهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير المغربي.