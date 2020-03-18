رياضة | مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف النادي الأهلي عددا من اللاعبين الذي يرغب في ضمهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه .

وتعد الجبهة اليمنى هي أولى طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة مع تقدم سن أحمد فتحي وتذبذب آداء محمد هاني.

ويفاضل فايلر بين عدة خيارات تك طرحها من مجلس الإدارة ، يأتي في مقدمتها "باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، الذي يجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع".

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يضع الأهلي رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز تحت أعينه، بجانب علي فوزي لاعب إنبي، الذي تم التواصل معه في وقت سابق، قبل أن تهدأ المفاوضات بين الطرفين".

وتنتظر إدارة التعاقدات بالأهلي قرار رينيه فايلر، من أجل التحرك بشكل رسمي لضم من يحدده في الصيف المقبل.