شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين أمير مرتضى وكارتيرون لبحث ترتيبات مواجهة الزمالك والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لبحث ترتيبات مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها أحد يومي 1 و2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة في مصر أحد يومي 8 و9 من الشهر ذاته، وذلك في ظل حالة التوقف وتجميد نشاط الكرة وكل الأنشطة الرياضية في مصر والعالم كله بسبب فيروس كورونا.

من ناحية أخرى يحاول مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور استغلال فترة التوقف الحالية في الدوري والبطولات الأفريقية بسبب فيروس كورونا، في إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الكروي الأول، خاصة فرض الهدوء والاستقرار بالحفاظ على هيكل الأبيض بالتجديد والتمديد لنجومه من أجل للاستمرار في الانتصارات الأخيرة بعد حصد السوبر الأفريقي والمصري، وبعد الإعلان عن تمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق حتى عام 2024، تحرك أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لإنهاء ملفات لاعبين آخرين.

Advertisements

ويأتي على رأس الأولويات تمديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق، حيث إن هناك اتجاهًا لتعديل عقده ماليًا، حيث يتبقى في عقد الحارس موسمين بخلاف الموسم الحالي، وتتجه النية للتمديد حتى 2025 ولا توجد مشكلة في انهاء إجراءات التعاقدية مع أبو جبل الذى أعلن رغبته في الاستمرار بصفوف الأبيض مؤكدًا أنه من أبناء ميت عقبة ويشعر بالراحة النفسية والعوامل المساعدة على النجاح وهى كلها من أسباب تألقه في الفترة الأخيرة .