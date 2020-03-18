شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: "اقتربنا من تجديد عقد كريم العراقى ولا نية لرحيله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري البورسعيدي أنه أتفق مع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق على تجديد تعاقده مع الفريق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بالرغم من استمرار تعاقده مع النادي الممتد لمدة موسمين مقبلين.

وأضاف السقا أنه يسعى لتجديد عقد كريم العراقى بعد وصول عروض رسمية تطلب التعاقد مع اللاعب ولإضفاء جو من الاستقرار على الفريق في المواسم المقبلة في إطار خطة إدارة النادي البورسعيدي نحو التمسك بعناصر الفريق الأساسية لتكوين فريق قوى قادر على المنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

كانت هناك أنباء خرجت خلال الأيام تؤكد توقيع اللاعب لنادى الزمالك، وهو ما نفاه اللاعب على الموقع الرسمي للنادي أول أمس.

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي الرئيسي وكافة الملاعب والأفرع التابعة للنادي .

كما شمل القرار غلق فرع النادي المصري (الضواحي 1) لحين إتمام إجراءات تطهير كافة مرافقه وذلك لمدة خمسة عشر يوما بداية من غدا الأحد الموافق الخامس عشر من مارس كإجراء احترازي حفاظا على صحة أبناءنا من الناشئين والمدربين وكذلك السادة أعضاء الجمعية العمومية والمترددين على النادي وكافة أفرعه وملاعبه.

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وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.