شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يجتمع بـ كارتيرون لبحث ترتيبات مباراة الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بالزمالك جلسة خلال الأيام المقبلة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لبحث ترتيبات مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، وذلك في ظل حالة التوقف وتجميد نشاط الكرة وكل الأنشطة الرياضية في مصر والعالم كله بسبب فيروس كورونا.

من ناحية اخري يحاول مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور استغلال فترة التوقف الحالية في الدوري والبطولات الافريقية بسبب فيروس كورونا ، في إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الكروي الأول، خاصة فرض الهدوء والاستقرار بالحفاظ على هيكل الأبيض بالتجديد والتمديد لنجومه من اجل للاستمرار في الانتصارات الأخيرة بعد حصد السوبرين الافريقى والمصرى ، وبعد الإعلان عن تمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق حتى عام 2024 ، تحرك امير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لانهاء ملفات لاعبين اخرين .

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وياتى على رأس الأولويات تمديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق ، حيث هناك اتجاها لتعديل عقده ماليا ، حيث يتبقى في عقد الحارس موسمين بخلاف الموسم الحالي ، وتتجه النية للتمديد حتى 2025 ولاتوجد مشكلة في انهاء إجراءات التعاقدية مع أبو جبل الذى اعلن رغبته في الاستمرار بصفوف الأبيض مؤكدا انه من أبناء ميت عقبة ويشعر بالراحة النفسية والعوامل المساعدة على النجاح وهى كلها من أسباب تالقه في الفترة الأخيرة .

كما يعد التونسى فرجانى سانى والمغربى محمد اوناجم ضمن خطة التمديد لعقودهم مع النادي وتعديل قيمتها المادية للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل، يتبقى موسم واحد في عقد اوناجم وساسي والمشكلة تتلخص في ارتفاع قيمة ساسى ولكن المؤشرات تؤكد رغبة اللاعب في الاستمرار بالابيض في ظل علاقته الجيدة مع زملائه وشعوره ان الزمالك صاحب فضل عودته لمستواه والرجوع لتشكيلة منتخب بلاده .