شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يكرم شباب "رسكيو سكواد" المتطوعين بسياراتهم لإنقاذ العالقين في السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم،الثلاثاء، بتكريم شباب "رسكيو سكواد" المتطوعين بسياراتهم الدفع الرباعي لإنقاذ العالقين جراء السيول التي تعرضت لها البلاد الإسبوع الماضي، وخلال الاجتماع وجه وزير الرياضة الشكر لهؤلاء الشباب، مُعرباً عن سعادته الكبيرة بهؤلاء الشباب ووصفهم بالنموذج الإيجابي.

وجاء تكريمهم تقديرًا لجهودهم البناءة في مساعدة المتضررين من سوء الأحوال الجوية، ووعد صبحي بتقديم كافة أنواع الدعم لهم مؤكدا على إنهم سيكونوا ضمن شباب المتطوعين بالوزارة “yly” شباب يدير شباب ، مُشيراً إلي أن الوزارة دائما ما تسعى لرعاية الشباب في مختلف المجالات، وفي نفس السياق تواصل الدكتور أشرف صبحي هاتفيا مع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لحل مشاكل سياراتهم التي تأثرت بشكل كبير خلال عمليات الإنقاذ التي قاموا بها أثناء تعرض البلاد للسيول، حيث وافق الفريق التراس على الفور بتحمل تكاليف إصلاح سياراتهم الدفع الرباعي.

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يذكر أن " رسكيو سكواد " مجموعة من الشباب أصحاب سيارات الدفع الرباعي قاموا بمبادرة لعرض المساعدة بدون مقابل لانقاذ المواطنين الذين قد تأثرت سياراتهم من السيول وسوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.