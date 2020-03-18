أسامة نبيه: هيكتور كوبر قال عن منتخب مصر "مريض دفاعيًا"

قال "أسامة نبيه" مدرب منتخب مصر السابق، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة،كان قلقا من تولىه مهمة تدريب المنتخب رسميًا.
وتابع "نبيه" خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورت" : الفترة التي تولى فيها هيكتور كوبر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر شهدت نجاحات كبيرة تمثلت في تأهل الفراعنة لكأس العالم لأول مرة بعد غياب 28 عامًا، والتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا عام 2017.
وأضاف : كوبر شاهد مباريات للمنتخب قبل تولى المسئولية، وقال بالنص "هذا الفريق مريض دفاعيًا",موضحا إن الفريق ليس لديه المبادئ والأسس الدفاعية للعمل، ويجب أن نفعل الأساسيات لكي نصنع منتخبًا قويًا، يجب أن يكون لديك دفاع قوي
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