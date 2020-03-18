شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع عبد الحفيظ ملف تجديد رباعي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مهمة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمعرفة تطورات ملف تجديد رباعي الفريق شريف إكرامي، وأحمد فتحي، ووليد سليمان وحسام عاشور، ويرغب الخطيب في حسم هذا الملف خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب أزمة "كورونا".

ملف التجديد لنجوم الأهلي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري يُمثل أحد الملفات المهمة والشائكة داخل القلعة الحمراء والتي لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، وتنتهي عقود قادة الأهلي الأربعة حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق لأيٍ منهم التوقيع لأي نادٍ مجانًا خلال الفترة الجارية على أن ينتقل إليه بنهاية الموسم الجاري.

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وأكد مسئولو الأهلي في وقت سابق أن التجديد للنجوم الأربعة يعد مسألة وقت وأن تأخر الأمر طوال الفترة الماضية حدث بسبب ارتباطات الفريق الكثيرة سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي ما يعني أن توقف الدوري الحالي قد يكون فرصة مناسبة لإنهاء ملف التجديد لنجوم الفريق، وأعلن شريف إكرامي رحيله عن الأهلي فور نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري من أجل الحصول على فرصة اللعب من ناحية ولتقديره ماليًا بالشكل الذي يناسبه من ناحية أخرى، فيما تلقى وليد سليمان وأحمد فتحي العديد من العروض الخليجية المغرية، في الوقت الذي رفض حسام عاشور مقترح إدارة النادي الأهلي بإعلان اعتزاله وتوليه منصب إداري أو فني داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.