لاعب كرة السلة الأمريكي كيفين دورانت يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن كيفين دورانت، أنه من بين أربعة لاعبين من فريق "بروكلين نتس" المنافس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال دورانت لصحيفة (ذا أثليتيك): "يجب على الجميع توخي الحذر، اعتنوا بأنفسكم وابقوا في الحجر الصحي"، وأردف: "سنتخطى هذا".

كان فريق بروكلين نتس قال في وقت سابق الثلاثاء إن أربعة من لاعبيه أصيبوا بالفيروس دون تسمية أي شخص.