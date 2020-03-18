تقرير | كورونا تُحدث فتنة وتُستخدم لإلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز

أحدث تفشي فيروس كورونا بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نوع من أنواع الفتنة، حيث استخدمتها بعض الأندية للهروب من المواجهات الصعبة التي تنتظرها خلال الجولات الأخيرة من المسابقة، ودعت لإلغاء الموسم برمته بحجة الخوف من انتشار الفيروس أكثر فأكثر.

وأبرزت عدة تقارير صحفية إنجليزية، مطالبة الثنائي اللندني توتنهام ووست هام يونايتد بضرورة إلغاء مسابقة الدوري الإنلجليزي الممتاز عن موسم 2019 – 2020، بعد تسلل فيروس كورونا إلى أوروبا بل وإلى جميع أنحاء العالم.

وتعيش أوروبا حالة من الذعر والرعب منذ انتقال فيروس كورونا من الصين وإيران إلى إيطاليا وألمانيا ومن ثم إلى إسبانيا وإنجلترا.

وأعلن نادي بورنموث الإنجليزي عن ظهور أعراض فيروس كورونا في الفريق الأول بوضع حارس مرماه أرتور بوروك و4 مدربين.

ولم تكن حالة نادي بورنموث هي الوحيدة، التي ضربت البريميرليج، فقبلها أعلنت إدارة آرسنال إصابة المدير الفني للفريق ميكيل آرتيتا.

وبعد ساعات أعلنت إدارة تشيلسي إصابة الجناح الشاب كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، و3 من لاعبي ليستر سيتي لم يُكشف بعد عن أسمائهم، ليعلن كورونا بقوة عن نفسه في كافة أرجاء الكرة الإنجليزية.

وقامت رابطة أندية الدوري الإنجليزي بتأجيل جميع مباريات الجولة الـ 30 حتى يوم 4 أبريل، مع إمكانية تأجيل الدوري من جديد حتى مايو على أقرب تقدير بسبب تهديد الفيروس “اللعين” المُنتشر في أنحاء العالم.

وأشارت مصادر صحفية إنجليزية إلى أن أبرز الأندية التي تشكل جبهة كبيرة لإلغاء المسابقة هما توتنهام ووست هام، إذ طالبا بصورة واضحة في إلغاء الدوري وليس تأجيله أو تجميده بشكل مؤقت فقط.

وخلال الاجتماعات الجارية بين رئيس رابطة أندية الدوري الإنجليزي والأندية، أكد رئيس توتنهام أن الوضع قد يزداد سوءًا خلال الفترة المقبلة، بالتالي فإن فرصة استكمال المسابقة بعد يوم 4 أبريل ستؤثر على وضعية بعض الأندية وعلى مبدأ تكافؤ الفرص، بما أن لياقة اللاعبين ستكون تأثرت بالسلب بعد فترة التوقف الطويلة التي سوف تمتد لنحو شهر.

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من جانبها قالت مسؤولة نادي وست هام يونايتد “كارين برادي” إن تجميد النشاط وإلغاؤه هذا الموسم بات أمرًا ضروريًا، حيث أن أمنيات رابطة الأندية في استكمال الدوري الإنجليزي مجرد أحلام لن تتحقق.

وتساءلت عبر صفحتها الرسمية “لو استكملت المسابقة ماذا عن الفرق التي ستهبط؟ وما هي الأندية التي سوف تشارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟ في حالة عدم لعب المباريات بشكل كامل، الأمر العادل هو إلغاء المسابقة برمتها”؟.

اقتراح جديد

في نفس الإطار، كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن مقترح جديد في حال عدم استكمال الدوري بمنح نادي ليفربول لقب المسابقة، خاصةً وأنه يفصله 6 نقاط فقط ليتوج بشكل رسمي.

وتضمن الإقتراح إلغاء الهبوط هذا الموسم مع تصعيد بطل ووصيف بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيون شيب”، وهما ناديا ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون الذي يلعب في صفوفه نجم الدفاع المصري أحمد حجازي، ليبلغ عدد أندية البريميرليج 22 نادياً.

خسائر كارثية

ربطت بعض التقارير الصحيفة أن رغبة الأندية المتأخرة في جدول الدوري، مثل وست هام يونايتد وتوتنهام وواتفورد في تشكيل جبهة لإلغاء المسابقة نظرًا إلى وضعها السيء في جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

على الجانب الأخر تعتقد بعض الأندية أنه لا يزال أمامها فرصة لاستكمال الموسم، عكس رغبة توتنهام ووست هام، وذلك إذا بدأت المباريات مرة أخرى في 4 أبريل، خاصة وأن سيكلف الأندية لخسائر كارثية ستصل إلى 750 مليون جنيه إسترليني، بسبب الحقوق التليفزيونية التي تحصل عليها الأندية والتي تصل لثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويًا.

لكن البعض الآخر يعتقد أنه من الأكثر واقعية البدء في الاستعداد لإلغاء المسابقة حتى بداية الموسم المقبل في أغسطس، نظرًا لأن الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة المرحلة المقبلة.

ويتصدر رفاق محمد صلاح “ليفربول” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أما توتنهام يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما يحتل زميله في جبهة المعارضة “وست هام يونايتد” المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.