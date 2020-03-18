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رياضة | هشام حطب يكشف مصير أولمبياد طوكيو 2020

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تحدث المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن مصير أولمبياد طوكيو 2020، والتى مهددة بالتأجيل بسبب إنتشار فيروس كورونا والذى إنتشر خلال الاونة الأخيرة وأدي لتعليق كافة الأنشطة .

 

وكشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، انه سيعقد اجتماعا مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمعرفة مصير أولمبياد طوكيو

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وقال حطب في مداخلة ببرنامج نمبر وان على قناة النهار: "سنتواصل عبر مكالمات الفيديو من أجل دراسة آخر المستجدات في بسبب فيروس كورونا"

 

وتابع: "الأمور تسير كما هي مخطط لها ونتمنى انتهاء تلك الأزمة على خير"

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