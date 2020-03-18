رياضة | يوفنتوس يسعى للتعاقد مع نجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسعى للتعاقد مع نجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مه هاري كين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن قادة نادي يوفنتوس وضعوا هاري كين على رأس أولوياتهم، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكدت الصحيفة، على أن قادة السيدة العجوز يعتقدون بأن هاري كين اللاعب المثالي لدعم كريستيانو رونالدو، وأيضاً لخلافة المهاجم جونزالو هيجواين.

وجدير بالذكر أن هناك العديد من الأندية الاوروبية، التي ترغب في الحصول على خدمات النجم الإنجليزي، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، علماً أن اللاعب حريص على الرحيل.