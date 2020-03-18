رياضة | نجوم كرة القدم المغربية يقودوا حملة للتبرع لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم كرة القدم المغربية يقودوا حملة للتبرع لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نجوم كرة القدم المغربية، بدعم الأسر الفقيرة، من أجل البقاء فى منازلهم، لمحاربة فيروس كورونا المستجد والذى إنتشر خلال الاونة الأخيرة فى عدد كبير من الدول فى العالم.

وكان وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمُعار لفريق الاتفاق السعودي، قد أعلن أمس عن مبادرة حث فيها المشاهير والفنانين على مساعدة العائلات أصحاب الظروف الصعبة.

وكتب أزارو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام" :ولأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل ".

وأضاف :"أرجو من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات ذات الظروف الصعبة.. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وتسببت مبادرة أزارو، فى أيضًا قيام النجم المغربي الأخر حميد أحداد لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب الرجاء المغربي الحالي، بقيامه بالتبرع للمتضررين من فيروس كورونا.

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وكتب أحداد عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى" إنستجرام ":" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات".

وأضاف : "فلذلك سأخصص جزء من راتبي للعائلات، التي لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثًا عن العمل، وأرجو من المشاهير مساعدة العائلات في هذه الظروف الصعبة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وقام أيضًا النجم عبدالرزاق حمدلله نجم النصر السعودي، بالإنضمام للمبادرة التى أطلقها وليد أزارو، بالتبرع ل 1000 عائلة من المتضررين بسبب فيروس كورونا.

وكتب حمد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" :“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، روي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:“المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا“.

وأضاف :" وفي ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنًا مع إخواننا من باب المسؤولية كل بحسب قدرته، قررت أن أتكفل بـ 1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر“.