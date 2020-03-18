رياضة | ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، للبحث عن مهاجم هداف يقود خط هجوم الفريق الموسم المقبل، وذلك بعد العقم التهديفي الذي لازم الفريق في الكثير من مباريات الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لا زال يفكر بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم انتر ميلان، والمعار حاليًا إلى باريس سان جيرمان.

وكان إيكاردي ثد انضم إلى باريس الصيف الماضي على سبيل الإعارة، ويمكن للفريق الفرنسي الاحتفاظ به بشكل دائم في حال دفع 70 مليون يورو.وأشارت العديد من التقارير إلى أنه على الرغم من شعور إيكاردي بالراحة في فرنسا، إلا أنه يفكر في الرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس الصيف المقبل