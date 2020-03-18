شكرا لقرائتكم الخطيب يعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ لبحث التجديد لرباعي الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة هامة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لمعرفة تطورات ملف تجديد رباعي الفريق شريف اكرامي ، أحمد فتحي ، وليد سليمان وحسام عاشور ، ويرغب الخطيب في حسم هذا الملف خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب أزمة "كورونا".

ملف التجديد لنجوم الأهلي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري يُمثل أحد الملفات الهامة والشائكة داخل القلعة الحمراء والتي لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، وتنتهي عقود قادة الأهلي الأربعة حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق لأياً منهم التوقيع لأي نادي مجاناً خلال الفترة الجارية على أن ينتقل اليه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مسئولو الأهلي في وقت سابق أن التجديد للنجوم الأربعة يعد مسألة وقت وأن تأخر الأمر طوال الفترة الماضية حدث بسبب ارتباطات الفريق الكثيرة سواء على المستوى المحلي أو الافريقي مما يعني أن توقف الدوري الحالي قد يكون فرصة مناسبة لإنهاء ملف التجديد لنجوم الفريق، وأعلن شريف اكرامى رحيله عن الأهلي فور نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري من أجل الحصول على فرصة اللعب من ناحية ولتقديره مالياً بالشكل الذي يناسبه من ناحية أخرى، فيما تلقى وليد سليمان وأحمد فتحي العديد من العروض الخليجية المغرية، في الوقت الذي رفض حسام عاشور مقترح إدارة النادي الأهلي بإعلان اعتزاله وتوليه منصب إداري أو فني داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.