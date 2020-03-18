شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تمديد عقود أبو جبل وساسى وأوناجم خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور استغلال فترة التوقف الحالية في الدوري والبطولات الأفريقية بسبب فيروس كورونا، في إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الكروي الأول، وفرض الهدوء والاستقرار بالحفاظ على هيكل الأبيض بالتجديد والتمديد لنجومه من أجل للاستمرار في الانتصارات الأخيرة بعد حصد السوبر الأفريقى والمصرى، وبعد الإعلان عن تمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق حتى عام 2024، تحرك امير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء لإنهاء ملفات لاعبين آخرين.

ويأتى على رأس الأولويات تمديد عقد محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق، حيث إن هناك اتجاهًا لتعديل عقده ماليًا، حيث يتبقى في عقد الحارس موسمان بخلاف الموسم الحالي، وتتجه النية للتمديد حتى 2025 ولا توجد مشكلة في إنهاء إجراءات التعاقدية مع أبو جبل الذى أعلن رغبته في الاستمرار بصفوف الأبيض مؤكدًا أنه من أبناء ميت عقبة ويشعر بالراحة النفسية والعوامل المساعدة على النجاح وهى كلها من أسباب تألقه في الفترة الأخيرة.

كما يعد التونسي فرجاني ساسي والمغربى محمد أوناجم ضمن خطة التمديد لعقودهما مع النادي وتعديل قيمتها المادية للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل، يتبقى موسم واحد في عقد أوناجم وساسي والمشكلة تتلخص في ارتفاع قيمة ساسي ولكن المؤشرات تؤكد رغبة اللاعب في الاستمرار بالأبيض في ظل علاقته الجيدة مع زملائه وشعوره أن الزمالك صاحب فضل عودته لمستواه والرجوع لتشكيلة منتخب بلاده.

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كانت إدارة النادي قد قامت بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ووضعت عددًا من البنود التحفيزية لمحمود علاء فى عقده الجديد مع النادى الأبيض الذى أصبح يرتبط بتعاقد مع قلعة ميت عقبة يمتد إلى 2024 ستضمن تلك البنود مكافأة اللاعب بصورة مجزية عن المشاركات والإسهامات المختلفة مع الفريق الأبيض.

ويرغب مجلس إدارة نادى الزمالك فى تحفيز اللاعب لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية مع الفريق الأبيض، بعدما أصبح الهداف التاريخى لمدافعى الزمالك لذا حرص مسئولو النادي على وضع مجموعة من البنود التحفيزية في عقد اللاعب تتضمن مكافآته لتحفيزه نحو المساهمة بصورة مستمرة مع الفريق في المنافسات على مختلف البطولات وتحقيقه مزيدًا من الإنجازات بعد تحقيق عدد من البطولات المختلفة مع الفريق منذ انضمامه قادمًا من وادى دجلة.