شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعكف على إعداد لائحة مالية جديدة لحكام الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف لجنة الحكام باتحاد الكرة على إعداد لائحة مالية جديدة لقضاة الملاعب لإحتواء ثورة الحكام، بعد رفض اللجنة الخماسية صرف البدلات التي وضعتها لجنة الحكام السابقة برئاسة سمير عثمان، ومطالبة الحكام لجمال الغندور رئيس اللجنة بالتدخل لحل الأزمة.

ويعمل الغندور على إعداد لائحة مالية جديدة للحكام ، على أن تضمن بدلات جديدة بعد تطبيق تقنية الفيديو حيث سيتم وضع بدلات لطاقم الفيديو، بجانب طاقم الحكام الأصلى للمباراة.

وتسيطر حالة من الغضب على عدد من الحكام بسبب رفض مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة جمال الغندور صرف بدلات الحكام وفقا للائحة المالية الجديدة التي وضعها سمير عثمان رئيس اللجنة السابق .

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وتنص اللائحة المالية القديمة علي منح حكام الساحة 3 الاف جنيه عن المباراة الواحدة ، و 2250 جنيه للمساعد ، بينما تنص اللائحة الجديدة علي حصول حكم الساحة علي 5 الاف جنيه والمساعد علي 3 الاف جنيه ، ورفض مسئولو اتحاد الكرة صرف بدلات الحكام علي اللائحة الجديدة .

يذكر ان حكام الدوري لم يصرفوا أي مستحقات أو بدلات عن الموسم الحالي ومن المفترض صرف اول جزء من مستحقاتهم خلال الايام المقبلة وهو ما فجر الازمة خلال الوقت الحالي ، واجري عدد من الحكام الكبار في الدوري عدة اتصالات بجمال الغندور رئيس اللجنة لحل المشكلتين المتواجد حالياً خارج مصر.

وكانت أنباء قد ترددت حول تفكير اتحاد الكرة فى إقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بسبب ارتباطه بتحليل الدورى السعودى لإحدى الفضائيات السعودية وسفره المستمر خارج مصر، وذهبت هذه الأنباء إلى أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان بدلاً من الغندور، وهو الاتجاه الذى يقوده اثنان من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حسبما ذهبت هذه التقارير، قبل أن يؤكد الجناينى أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الغندور مُستمر فى عمله.