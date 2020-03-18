أحمد سليمان: اتوقع فشل حسام البدري مع المنتخب المصري

قال الكابتن "أحمد سليمان"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن اتحاد الكرة خلق صراعات بسبب اختياراته وحسام البدري لن يستطيع العمل في ظل هذه الأجواء الصعبة داخل الجبلاية. وتابع "سليمان" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" : البدري سيفشل مع المنتخب الوطني بسبب اتحاد الكرة واختياراته قبل الاستقرار عليه في النهاية Advertisements و أكد سليمان، اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة لنادي الزمالك على منصب الرئيس. رابط الفيديو من

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