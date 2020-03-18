شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يحتوى غضب الحكام بلائحة مالية جديدة بعد تطبيق الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف لجنة الحكام باتحاد الكرة على إعداد لائحة مالية جديدة لقضاة الملاعب لاحتواء ثورة الحكام، بعد رفض اللجنة الخماسية صرف البدلات التي وضعتها لجنة الحكام السابقة برئاسة سمير عثمان، ومطالبة الحكام لجمال الغندور رئيس اللجنة بالتدخل لحل الأزمة.

ويعمل الغندور على إعداد لائحة مالية جديدة للحكام، على أن تضمن بدلات جديدة بعد تطبيق تقنية الفيديو حيث سيتم وضع بدلات لطاقم الفيديو، بجانب طاقم الحكام الأصلي للمباراة.

وتسيطر حالة من الغضب على عدد من الحكام بسبب رفض مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة جمال الغندور صرف بدلات الحكام وفقًا للائحة المالية الجديدة التي وضعها سمير عثمان رئيس اللجنة السابق .

وتنص اللائحة المالية القديمة علي منح حكام الساحة 3 آلاف جنيه عن المباراة الواحدة، و2250 جنيهًا للمساعد، بينما تنص اللائحة الجديدة علي حصول حكم الساحة علي 5 آلاف جنيه والمساعد على 3 آلاف جنيه، ورفض مسئولو اتحاد الكرة صرف بدلات الحكام علي اللائحة الجديدة .

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يذكر ان حكام الدوري لم يصرفوا أي مستحقات أو بدلات عن الموسم الحالي ومن المفترض صرف أول جزء من مستحقاتهم خلال الأيام المقبلة وهو ما فجر الأزمة خلال الوقت الحالي، وأجرى عدد من الحكام الكبار في الدوري عدة اتصالات بجمال الغندور رئيس اللجنة لحل المشكلتين المتواجد حالياً خارج مصر.

وكانت أنباء قد ترددت حول تفكير اتحاد الكرة فى إقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بسبب ارتباطه بتحليل الدورى السعودى لإحدى الفضائيات السعودية وسفره المستمر خارج مصر، وذهبت هذه الأنباء إلى أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان بدلاً من الغندور، وهو الاتجاه الذى يقوده اثنان من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حسبما ذهبت هذه التقارير، قبل أن يؤكد الجناينى أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الغندور مُستمر فى عمله.