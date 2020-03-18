شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لشراء ناصر ماهر من الأهلي نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر من التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق المعار من الأهلي لنهاية الموسم بشكل نهائي بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباريات الفريق السكندري بالدوري ورغبته في المشاركة بشكل أساسي.

وأبدى حمادة صدقى المدير الفني لسموحة موافقته على التعاقد مع ناصر ماهر بشكل نهائي خاصة وأنه يعتبره العقل المفكر للفريق وصاحب أهداف مؤثرة مع الفريق.

ويرحب ناصر ماهر بالبقاء مع الفريق نظرًا لأنه يعلم أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين في نفس مركزه بالأهلي ويصعب مشاركته وسط هذا الزخم الكبير.

ومن المقرر أن يقوم فرج عامر بفتح خطوط الاتصال مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة من أجل معرفة رأيه النهائي بشأن إبرام التعاقد النهائي مع ناصر ماهر.

أكد صلاح محسن، لاعب الأهلي والمعار إلى سموحة لنهاية هذا الموسم، أنه فضل الانتقال إلى القلعة الحمراء في عام 2018، عن الاحتراف الخارجي في أندية أوروبية كبيرة.

وقال صلاح محسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "تلقيت عروضًا من مارسيليا الفرنسي والدوري النمساوي بجانب بوروسيا دورتموند الألماني، لكني فضّلت الانتقال للأهلي".

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وأضاف: "الزمالك عرض أمامي راتبا يُقدر بثلاث ملايين جنيه بالإضافة إلى سيارة فارهة، ولكن عرض الأهلي أقل بكثير، لكني أبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي"، متابعًا: "تواجدت في فيلا علاء عبد الصادق لمدة 48 ساعة، ثم أنهيت بعدها الصفقة وقمت بالتوقيع على عقود انتقالي للأهلي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة".

وأوضح صلاح محسن: "رغبة والدي كانت بانتقالي الأهلي، وعائلتنا كلها أهلاوية".

وأشار لاعب سموحة، إلى أنه لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب أزمة مع مدرب أو وجود مشكلة داخل النادي، مؤكدًا أن إدارة الأهلي كانت رافضة لفكرة رحيله إلى سموحة.

وأضاف أن المدرب رينيه فايلر كان متمسكًا به وحاول إقناعه بالاستمرار مع الأهلي، لكن قراره كان الانتقال إلى سموحة للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وأوضح، أنه قرر الرحيل لسموحة للتواجد بشكل أساسي مع الفريق من أجل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد المقبلة.