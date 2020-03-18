شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى ينضم لمبادرة أزارو وأحداد فى مساعدة الأسر المحتاجة بالمغرب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، إلى مواطنيه وليد أزارو وحميد أحداد، فى مساعدة بعض الأسر والعائلات المحتاجة، فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعطيل العديد من المواطنين المغاربة عن العمل.

وقال بن شرقى، عبر حسابه على انستجرام: "لنتحد ضد كورونا، إخوانى واخواتى المغاربة، فى ظل هذا الوضع الجدى والخطير الذى يصيب العالم، كنا ولا زلنا ولا نزال نفتخر ونعتز بمغربيتنا ونحب مغربنا وشعبنا وملكه حفظه الله"، مضيفا: " كمغربى حر أناشد جميع المشاهير المغربية والشخصيات العامة والطبقة الميسورة وكل فعاليات المجتمع بالالتحام حول بلدنا والمشاركة فى التوعية الشاملة للوقاية من فيروس كورونا، وكدا المساعدة الطوعية المادية للطبقة المحتاجة".

وتابع بن شرقى: "كمغربى شخصيا، أتكفل من اليوم بعدد لا بأس به من العائلات المحتاجة، كلنا حول مغربنا وكلنا ضد كورونا".



بن شرقى

من ناحية أخرى، يغيب الثلاثى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم، لاعبو الزمالك، عن الفريق الأبيض لمدة 10 أيام، بعدما أوضح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل، موضحاً أن هذا التعليق سيستمر حتى 31 مارس، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

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وتوجه الثنائى بن شرقى وأوناجم إلى المغرب بينما توجه ساسى إلى تونس، عقب قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بمنح جميع اللاعبين إجازة لمدة أسبوع تنتهى السبت المقبل 21 مارس وبعد قرار تعليق حركة الطيران سيتواصل معهم جهاز الفريق الأبيض خلال الساعات الجارية من أجل الاطمئنان على أحوالهم ويستفسر منهم الجهاز الفنى للفريق عن مدى إمكانية عودتهم من عدمه قبل تعليق حركة الطيران الخميس، ولكن ستكون هناك صعوبة فى تلك المسألة خاصة بشأن الثنائى المغربى بن شرقى وأوناجم على أن يحسم ساسى موقفه فى الساعات المقبلة ولكن سيضع جهاز الزمالك أولوية سلامة اللاعبين فى المقام الأول.

وقال كريم، بلق وكيل بن شرقى لـ"الخليج 365"، إن اللاعب بخير ويتواجد فى موطنه وأنه يرى أن العالم بالكامل متوقف حتى 31 مارس وصحة الأشخاص أهم من أى شىء فى التوقيت الحالى وإن الوقت الحالى يعد الأولوية فيه هو مناشدة الجميع لاتباع التعليمات لتجنب فيروس كورونا ومنع انتشاره.