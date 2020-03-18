رضوى عرفة: مركزة على تدريبات البطن ومبنزلشي غير للضرورة القصوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رضوى عرفة، لاعبة منتخب الكاراتيه، أنها تستغل فترة توقف النشاط الرياضي في عمل تدريبات للبطن والظهر في المنزل خاصة أنها لا تغادر المنزل إلا للضرورة القصوى، موضحة أنها إذا اضطرت للخروج من المنزل تحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي واستخدام المطهرات أيضًا وتمنت اللاعبة أن تنتهي هذه الأزمة قبل شهور الصيف وقبل شهر رمضان في ظل توقف أمور الحياة العامة.
وكشفت رضوى عرفة عن أنها تهتم خلال فترة التوقف بدراستها والمحاضرات أون لاين كان الاتحاد الدولي للكاراتيه قرر إلغاء منافسات بطولة الدوري العالمي، التى كان مقررًا إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا.
وتلقى الاتحاد المصرى للعبة، برئاسة محمد الدهراوى، خطابًا من نظيره الدولى بإلغاء البطولة، رغم أنها كانت ضمن بطولات الرانك، والذى يساهم فى التأهل للأولمبياد.
من جهته، أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن البطولة كانت تدخل ضمن الرانك العالمى، ولكن بعد إلغائها يدرس الاتحاد الدولى للعبة احتساب بطولة البريميرليج التى ستقام فى إسبانيا مايو المقبل ضمن الرانك، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك، حيث إن الاأمر مجرد اقتراحات.
يذكر أن الكاراتيه يشارك فى بطولة فرنسا المؤهلة للأولمبياد، والتى تقام مايو المقبل أيضًا عقب بطولة إسبانيا.
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