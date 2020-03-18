أسامة نبيه يكشف.. لماذا انفعل كهربا على كوبر في كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، كواليس انفعال محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب، في مباراة السعودية بختام دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2018.

وقال نبيه، في ضيافة "أون تايم سبورتس" صباح الأربعاء: "دفعنا بمحمود كهربا كبديل في مباراة السعودية وطلبنا منه أداء بعض المهام الدفاعية وأعطينا له تعليمات بالعودة إلى منتصف الملعب، لكنه لم يلتزم بها وانفعل علينا".

وأضاف: "قام كهربا بالتوليح بيده إلينا بما معناه (انتوا روحتوا خلاص) في أشارة إلى انتهاء مهمتنا، لكني تحدثت معه وقلت له (الدنيا صغيرة وخلي بيننا حالة ود)".

وأكمل: "بالتأكيد سيكون لتلك الواقعة أثر كبير في المستقبل حال عودتي إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليس لحزني من هذا الموقف ولكن لأن سلوك هذا اللاعبين لا يتغير، وهو ما رأيناه في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك".

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وأكد لاعب ومدرب الزمالك السابق: "لست حزينا من انتقاله للأهلي وأتمنى له التوفيق مع الأحمر، لكن سلوكه يغلب عليه عكس لاعبين آخرين، كهربا يحتاج مجهودا كبيرا في العمل معه حتى يعطيط مردودا جيدا".

وأتم أسامة نبيه قائلا: "أعترف بارتكابنا عدة أخطاء أمام السعودية مما تسبب في خسارتنا، كان يجب أن نبدأ بسعد سمير أو أحمد المحمدي في الدفاع، ومحمود كهربا أو محمود شيكابالا في الهجوم، لكننا أصرينا على التشكيل وعدم التدوير".

وكان محمد بركات، مدير منتخب مصر، أكد أن محمود عبدالمنعم كهربا خارج حسابات الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري، قبل تأجيل مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021، التي كانت مقررة في نهاية شهر مارس الجاري أمام توجو.

يُذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم قبل الهزيمة القاتلة أمام السعودية (2-1)، بعد خسارته من منتخبي أوروجواي (1-0) وروسيا (3-1) في أول جولتين من دور المجموعات لمونديال روسيا قبل عامين.