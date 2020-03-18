أسامة نبيه: أنا مشجع زملكاوي بعيدا عن عملي كمدرب محترف

قال أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه مشجع زملكاوي بعيدا عن عمله كمدرب محترف.

وأضاف نبيه في تصريحات مع شوبير في برنامج ملعب "ONTIME" أن أزمة حسام غالي من أكبر المشاكل التي واجهته أثناء عمله في المنتخب موضحا: "علاقتي بغالي أكبر من أي خلاف ولقاءنا في أبوظبي

أثناء السوبر ".

وأكد أن انتماءه للزمالك ضاعف من حجم أزمته مع حسام غالي، مشيرا إلى أنه أقنع كوبر بأهمية وجود أحمد فتحي في صفوف منتخب مصر.

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وأضاف: "نقلت لكوبر إمكانية ضم حسام غالي كصانع ألعاب وليس لاعب ارتكاز

الحالة الفنية فقط وراء عدم ضم حسام غالي للمنتخب في كأس العالم".

وتابع:" أشعر أن وليد سليمان تعرض لبعض الظلم أثناء فترة قيادة كوبر للمنتخب، ومصلحة المنتخب كانت العامل الحاسم في ضم أي لاعب من عدمه".

وأوضح أن امتعاض رمضان صبحي من تغييره في أحد لقاءات المنتخب في الجابون دفعنا لأخذ موقف ضده وتراجعنا عن ترحيل رمضان صبحي من الجابون بعد اعتراضه على التغيير".