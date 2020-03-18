صدمة جديدة لإدارة يوفنتوس..إصابة ماتويدي بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، إصابة لاعبه الفرنسي “بليز ماتويدي” بفيروس كورونا المستجد.

وذكر يوفنتوس في بيانه “بليز ماتويدي خضع لفحوص طبية كشفت إصابته بفيروس كورونا“.

وأضاف البيان “اللاعب في عزلة منزلية طوعية منذ الأربعاء الماضي، وسيتم متابعته باستمرار”.

وجدد ماتويدي الذي يكمل عامه الثالث والثلاثين الشهر المقبل عقده مع يوفنتوس مؤخراً حتى عام 2021، وشارك اللاعب الفرنسي في 31 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم وسجل هدفا وصنع هدفين.

Advertisements

ويعد الدوري الإيطالي أكثر مسابقة أوروبية أصيب فيها لاعبين بفيروس كورونا، حيث أصيب إلى جانب ماتويدي 7 لاعبين من سمبدوريا وثلاثة من فيورنتينا، بالإضافة للاعب اليوفي دانييلي روجاني.

وأصبح “الكالتشيو” هو المسابقة الأكثر التي أصيب فيها لاعبين بالفيروس إذ أن هناك سبعة لاعبين من سامبدوريا أصيبوا به إلى جانب ثلاثة من فيورنتينا بالإضافة لزميل لاعب اليوفي دانييلي روجاني.

واصدرت السلطات الإيطالية قرار بايقاف الدوري إثر تفشي فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي.