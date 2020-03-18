جميع مباريات اليوم الأربعاء 18-3-2020 “المؤجلة بسبب كورونا”

لأول مرة منذ فترة طويلة لا يشهد جدول مباريات اليوم الأربعاء 18-3-2020، اي مباراة في اي بطولة في جميع انحاء العالم، بسبب فيروس كورونا.

وشهد العالم في الأيام الماضية تفشي الفيروس التاجي بسرعة رهيبة، وتزايدت أعداد المصابين في عدد من البلدان خاصة الدول الأوروبية، وهو ما كان له تبعاته على الكرة في الملاعب بشكل عام.

وبداية اليوم كانت مع قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، لتقام في صيف عام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا بالدول الأوروبية في الوقت الراهن.

وتبعه قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول”، بتأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت من المفترض أن تقام هذا الصيف، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي قارة آسيا أصيب “لكوزو تاشيما”، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية،بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء بيانًا أكدت فيه أنه لا حاجة لتأجيل الأولمبياد، مؤكدين بذلك ان “فيروس كورونا” لن يمنع أولمبياد طوكيو من المضي قدمًا في هذا العام 2020.

وبعد عرض ملخص أهم ما حدث أمس الثلاثاء بسبب فيروس كورونا، سنتعرف الآن على جدول جميع مباريات اليوم الأربعاء “المؤجلة”، بسبب هذا الوباء اللعين.

والتالي جدول جميع مباريات اليوم الأربعاء 18-3-2020 المؤجلة:

* دوري أبطال أوروبا – إياب دور 16

بايرن ميونخ – تشيلسي

برشلونة – نابولي

* دوري أبطال آسيا– المجموعات

أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية | بيرث جلوري – أستراليا

* كأس الليبرتادوريس– المجموعات

بيناثيونال – بيرو | ليجا دي كويتو – الإكوادور

ساو باولو – البرازيل | ريفر بليت – الأرجنتين

سانتوس – البرازيل | اولمبيا – باراغواي

أستوديانتس ميريدا – فنزويلا | أليانزا ليما – بيرو

راسينغ كلوب – الأرجنتين | ناسيونال – أوروغواي

إنترناسيونال – البرازيل | امريكا دو كالي – كولومبيا

* الدوري الإيطالي – الجولة 25

هيلاس فيرونا – كالياري

أتلانتا – ساسولو

تورينو – بارما

Advertisements

* الدوري الفرنسي – الجولة 28

ستراسبورج – باريس سان جيرمان

* الدوري المصري الممتاز – الجولة 19

الجونة – الاتحاد السكندري

الانتاج الحربي – الأهلي

* الدوري المغربي – الجولة 17

الرجاء الرياضي – نهضة الزمامرة

* الدوري القطري – الجولة 18

قطر – الريان

الغرافة – العربي

* الدوري الياباني الممتاز – الجولة 5

* الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى – الجولة 39

* الدوري الصربي – الجولة 27

* الدوري البلغاري – الجولة 23

* الدوري الكويتي – الجولة 17

* الدوري الإيراني – الجولة 17

* دوري جنوب أفريقيا – الجولة 19

بطولات أخرى تأجلت بسبب كورونا اليوم الأربعاء 18-3-2020

كأس كرواتيا + كأس سلوفينيا + كأس روسيا + كأس الارجنتين + كأس البرازيل + كأس كولومبيا + دوري أبطال الكونكاكاف + الدوري الكيني + الدوري النيجيري + الدوري الإيرلندي + دوري مقدونيا + دوري الجبل الأسود.