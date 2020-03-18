رياضة | فيسنيوس يشكر بنزيما لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيسنيوس يشكر بنزيما لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على توجيه الشكر إلى الفرنسي كريم بنزيما زميله بالفريق، بعدما وقف بجانبه في بدايته مع الميرنجي.

وأكد جونيور في تصريحات لشبكة البيرنابيو"، أن بنزيما هو أكثر شخص وقف بجانبه منذ اليوم الأول له في سانتياجو بيرنابيو.

وأضاف: "منذ اليوم الأول لي في النادي، أعطاني الكثير من النصائح، تحدث معي حول كيفية اتخاذ أفضل القرارات، وكلما لعبنا معًا، طالبني أنّ أكون أكثر هدوءً وأكثر تركيزًا".

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وواصل: "كريم لديه أكثر من ميزة، يُفكر قبل الآخرين بعشر ثوانٍ، لديه خبرة كبيرة، وأتشرف بالعمل معه والتعلم منه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "دائمًا ما يقول لي ماذا أفعل داخل الملعب، يخبرني كيف أتحرك، وكيفية التعامل مع الكرة، لاكتسب الثقة وأركز خلال المباراة".

وانتقل فينسيوس جونيور إلى صفوف ريال مدريد، في عام 2017 الماضي من فلامنجو البرازيلي، مقابل 45 مليون يورو.