رياضة | وحش "كورونا" يُطارد نجوم الدوري الإيطالي.. وسامبدوريا الخاسر الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وحش "كورونا" يُطارد نجوم الدوري الإيطالي.. وسامبدوريا الخاسر الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بين الرياضيين ونجوم كرة القدم في إيطاليا، وذلك بعد ظهور حالات إصابة جديدة في الأندية الإيطالية خلال الساعات الماضية، آخرها إصابة اللاعب ماتيا زاكايني لاعب فريق هيلاس فيرونا، وكذلك الفرنسي بليز ماتويدي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وكانت اللجنة الأولمبية الإيطالية أعلنت إيقاف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية بما فيها الدوري الإيطالي حتي 31 مايو المقبل، كإجراء وقائي لمحاولة التصدي لإنتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

ويُعد الدوري الإيطالي من أكثر الدوريات العالمية التي شهدت إصابات بين اللاعبين بفيروس كورونا، ويعتبر نادي سامبدوريا أكثر المتضررين من الفيروس القاتل، بعد إصابة 7 من لاعبيه بالوباء خلال الأيام الماضية، ويتواجد جميع المصابين بالفيروس في العزل الصحي حاليًا، وكذلك الأشخاص الذين اختلطوا بهم للاطمئنان عليهم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أكثر الأندية التي شهدت إصابات بفيروس كورونا بالدوري الإيطالي:-

1- سامبدوريا:

يتصدر نادي سامبدوريا أكثر الأندية التي شهدت إصابات بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي، وذلك بعدما أعلن إصابة 7 من لاعبيه بالوباء العالمي، هم: (مانولو جابياديني – عمر كولي – ألبين إكدال – أنطونيو لاجومينا – مارتن تورسبي – فابيو ديبولي – بيريشينسكي).

2- فيورنتينا:

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تعرض 3 لاعبين من فيورنتينا للإصابة بفيروس كورونا هم، باتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا و دوسان فلاهوفيتش، بالإضافة للمعالج الطبيعي بالنادي ستيفانو دانييلي، ويخضع الرباعي للعزل الصحي.

3- يوفنتوس:

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف نادي يوفنتوس خلال الساعات الماضية لحالتين، الأولي للاعب دانييلي روجاني والذي ثبت إصابته بالفيروس قبل أيام قليلة بعدما جاءت نتائج التحاليل الخاصة به إيجابية، كما أعلن النادي الإيطالي مساء الثلاثاء إصابة لاعبه الفرنسي بليز ماتويدي بالفيروس المستجد.

4- هيلاس فيرونا:

انضم نادي هيلاس فيرونا للأندية الإيطالية التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن مؤخرًا إصابة لاعبه ماتيا زاكايني صاحب الـ24 عامًا بالفيروس، حيث جاءت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إيجابية لينضم لقائمة المصابين من الرياضيين بالوباء العالمي.

5- ريجيانا:

شهد نادي ريجيانا الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي إصابة مدافعه أليساندرو فافالي بفيروس كورونا، وتم وضع اللاعب وكل من اختلطوا به في العزل الصحي والمتابعة الطبية.