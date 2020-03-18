رياضة | جوندوجان يتحدث عن سبب عدم انضمامه لريال مدريد في 2013

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوندوجان يتحدث عن سبب عدم انضمامه لريال مدريد في 2013 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الألماني ألكاي جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سبب عدم انضمامه لفريق ريال مدريد الإسباني خلال موسم 2013 عندما كان لاعبا في صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال جوندوجان في تصريحات حسب صحيفة الماركا : "ريال مدريد أحد أفضل الأندية بالعالم ليس فقط في كرة القدم وإنما في جميع مفاصل الرياضة، ولقد كان لديهم دائماً لاعبين رائعين ولدي الكثير من الاحترام لكل ما حققوه بدوري الأبطال في المواسم القليلة الماضية، والقميص الأبيض فريد من نوعه".

وأضاف : "كانت هناك الكثير من المحادثات مع عدة أندية بذلك العام 2013 وهذا صحيح مع أندية بإسبانيا منها ريال مدريد وإيطاليا، ولكنني لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك وأخبرك بما حدث خلف الكواليس، ويبقى ذلك سر بين الأندية وأنا".

وتابع : "‏زيدان هو أحد اللاعبين الذين كنت أتابعهم عندما كنت طفلاً، والطريقة التي كان يتحكم فيها بالكرة كانت رائعة وأعتقد أن جميع اللاعبين الذين دربهم يعرفون ذلك، ولكن لم تتح لي الفرصة للتحدث معه لكني أحترمه كثيراً كمدرب ولاعب".