رياضة | خطة يوفنتوس للتعاقد مع نجم مانسشتر يونايتد فى الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة يوفنتوس للتعاقد مع نجم مانسشتر يونايتد فى الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي يوفنتوس الإيطالي خطة للتعاقد مع نجم نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط وسط الفريق الإيطالي الإيطالي.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أدارة نادي يوفنتوس الإيطالي ستفعل كل ما في وسعها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من إجل استعادة اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد رحيله منذ صيف 2016 عن الفريق الإيطالي.

وأضاف الموقع الإيطالي الشهير:" نادي يوفنتوس سيعتمد على رغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي حيث يبقي موسم واحد فقط في عقده وهذا كافي من أجل الضغط على مانشستر يونايتد والحصول عليه بسعر مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".

يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا قد انضم لصفوف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 قادما من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي وينتهي عقد بوجبا مع النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.