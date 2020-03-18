رياضة | مستقبل غامض يواجهه حكيم زياش رغم توقيعه لتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل غامض يواجهه حكيم زياش رغم توقيعه لتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمسترادم الهولندي، "مأزق" بشأن مستقبله مع النادي الهولندي بسبب توقف الدوريات الأوروبية جراء انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن مستقبل حكيم زياش أصبح غامضا، واللاعب لا يعلم إذا كان سيكمل الموسم الحالي رفقة فريقه أياكس أمستردام الهولندي بعد توقف البطولات الأوروبية، أم سينتقل لفريقه الجديد تشيلسي.

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الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي أعل تعاقده مع حكيم زياش قبل أسابيع، ومن المفترض أن ينتقل اللاعب لصفوف النادي اللندني بداية من الصيف المقبل.

ولكن توقف الدوريات الأوروبية في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، يضع اللاعب في موقف معقد، حيث لا يعلم إذا كان سيستمر مع أياكس خاصة وأن هناك تجاه لاستئناف الدوري الهولندي في الفترة المقبلة، أم سيكون مجبرًا على الإنضمام لصفوف تشيلسي بموجب العقد المبرم بينهما.

وأشارت الصحيفة أن "زياش" لا يعلم أيضًا هل سيسمح له باللعب مع تشيلسي حال استئناف منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم في الصيف المقبل، أم أن اللوائح ستمنعه خاصة وأن غير مقيد بقائمة الفريق.