شكرا لقرائتكم سموحة يقترب من التعاقد مع ناصر ماهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر من التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق المعار من الأهلى لنهاية الموسم بشكل نهائي بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباريات الفريق السكندرى بالدورى ورغبته في المشاركة بشكل أساسى .

وأبدى حمادة صدقى المدير الفني لسموحه موافقته على التعاقد مع ناصر ماهر بشكل نهائي خاصة وأنه يعتبره العقل المفكر للفريق وصاحب أهداف مؤثرة مع الفريق .

ويرحب ناصر ماهر بالبقاء مع الفريق نظرا لأنه يعلم أن هناك عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه بالأهلى ويصعب مشاركته وسط هذا الزخم الكبير .

ومن المقرر أن يقوم فرج عامر بفتح خطوط الإتصال مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة من أجل معرفة رأيه النهائي بشأن ابرام التعاقد النهائي مع ناصر ماهر .

أكد صلاح محسن، لاعب الأهلي والمعار إلى سموحة لنهاية هذا الموسم، أنه فضل الانتقال إلي القلعة الحمراء في عام 2018 ، عن الاحتراف الخارجي في أندية أوروبية كبيرة.

وقال صلاح محسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" مساء"تلقيت عروضًا من مارسيليا الفرنسي والدوري النمساوي بجانب بوروسيا دورتموند الألماني، لكني فضّلت الانتقال للأهلي".

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وأضاف: "الزمالك عرض أمامي راتبا يُقدر بثلاث ملايين جنيه بالإضافة إلى سيارة فارهة، ولكن عرض الأهلي أقل بكثير، لكني أبلغتهم برغبتي في الانتقال للأهلي"، متابعاً "تواجدت في فيلا علاء عبدالصادق لمدة 48 ساعة، ثم أنهيت بعدها الصفقة وقمت بالتوقيع على عقود انتقالي للأهلي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة".

وأوضح صلاح محسن: "رغبة والدى كانت بانتقالى الأهلي، وعائلتنا كلها أهلاوية".

وأشار لاعب سموحة، إلي أنه لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب أزمة مع مدرب أو وجود مشكلة داخل النادي، مؤكداً إن إدارة الأهلي كانت رافضة لفكرة رحيله إلى سموحة.

وأضاف، أن المدرب رينيه فايلر كان متمسك به وحاول اقناعه بالاستمرار مع الأهلي، لكن قراره كان الانتقال إلى سموحة للبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وأوضح، أنه قرر الرحيل لسموحة للتواجد بشكل أساسي مع الفريق من أجل المشاركة مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد القادمة .