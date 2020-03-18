الاتحاد الدولي للمحترفين: أزمة كورونا تهديد مباشر لمصدر رزق اللاعبين

الأربعاء 18 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

قال الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إن كرة القدم تواجه أول أزمة اقتصادية منذ عقود مع احتمال تسريح جماعي للاعبين إذا لم يتدخل المسؤولون لمساندة أندية توقفت المسابقات التي تنافس فيها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستختفي كرة القدم للمحترفين من على الخريطة لأسابيع وربما لعدة أشهر بعد تعليق كل مسابقات الدوري الكبرى والكأس والمنافسات الدولية وكان آخرها تأجيل بطولة أوروبا 2020 وكأس كوبا أمريكا اليوم الثلاثاء.

وقال يوناس باير هوفمان الأمين العام للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين للصحفيين خلال مؤتمر عبر الفيديو: ”بدون شك صحة وسلامة الجميع أولوية قصوى لكن مخاوف اللاعبين تتجه سريعا صوب لقمة العيش، بالنسبة للغالبية العظمى يعد توقف الدخل لشهرين أو ثلاثة تهديدا مباشرا.