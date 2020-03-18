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الفحوصات تثبت سلامة خالد الصياح رئيس نادي الثقبة من الإصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الفحوصات تثبت سلامة خالد الصياح رئيس نادي الثقبة من الإصابة بفيروس كورونا

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أعلن أحمد القرون وكيل اللاعبين بالمملكة العربية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الإصابة بفيروس كورونا.

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ونشر القون تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قال فيها: ”أكدت الفحوصات الطبية سلامة رئيس نادي الثقبة خالد الصياح من الكورونا ولله الحمد“.

وأضاف: ”كما أنني ومن حضر مناسبة تكريمه من الرياضيين لا نعاني من أي أعراض للمرض، ولله الحمد“.

واختتم: ”حرصت على هذا التوضيح للجميع بعد الكم الكبير من الاتصالات والاستفسارات. حفظ الله الجميع من كل مكروه“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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